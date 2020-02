Láska, láska kde ťa ľudia berú?

Nieže, by som chcel podobne ako môj kamarát Jožo vyhlásiť amnestiu na neveru, no situácia naozaj vyzerá v tejto kritickej dobe podobne. Kde je láska? Kde je ľudskosť? ..Len samá politika..samé sľuby, urážky, stres a zloba.

Už je to viac ako rok, čo pôsobím ako poslanec mesta Zvolen, dokonca som vyhral v najväčšej mestskej časti, bol zvolený do všetkých možných funkcií, z ktorých ma na základe mojej túžby pomôcť obyvateľom väčšina dnes už rozpadnutého klubu na základe klamstva odvolala. Nie je to však o mne. Ani situácia ani blog.

Posledné mesiace sú maximálne hektické, blížia sa voľby a nenávisť medzi ľuďmi deň, čo deň stúpa.

(OH)

Hneď na úvod prisahám, že niesom priaznivec Kotlebovcov a už roky nie ani červených kmérov, resp. organizovanou zlodejskou skupinou. A to vravím ako fakt nakoľko veľmi dobre viem ako fungujú a príde čas, že skončia tam kde patria. Za to ako nás okradli.

Nemá to byť však o tom.

Je veľké množstvo ľudí, ktorí chcú zmenu. Zmenu takú, aby sme mohli byť, žiť bez každodenného riešenia, kde a kto koľko ukradol z verejných financií.

A teraz sa dostanem k podstate. Ešte ma však napadlo. To nikomu nevadí, že SNS dostala požehnanie na nákup strojov určených na vraždenie? ZA 1,6 MILIARDY? ...Poďme sa pozrieť do nemocníc...

Tento mesiac nás čakajú voľby, už roky sa pohybujem v oblasti školstva, kde sa snažíme robiť "malú školskú reformu", ktorá má pomôcť našej mládeži pripraviť sa do čias budúcich.

Refreshnuté osnovy, odborníci z praxe, iná vyučovacia metóda...Výsledky sú viac než nádejné.

Čo je však smutné, je správanie sa tej nepríjemnej pani na ministerskej stoličke. Čo urobila okrem toho, že pánovi K prikopla milióny na štadión? Tomu pánovi čo vraj vlastní lietadlo BOEING!

Nič..napísala, že drží palce. Našťastie sa našli inteligentní župani, či primátori (BBSK, TSK, KSK..)

Chcel by som apelovať, aby sme zodpovedne pristúpili k voľbám. Ak naozaj chceme zmenu voľme naozajstnú zmenu. Netvrdím, že sú to dokonalí ľudia, no moja skúsenosť, hlavne s Mišom Trubanom je pozitívna. Je to človek, ktorý pomáhal dávno predtým ako vstúpil do politiky, človek, ktorý len nekecal, ale reálne podnikal kroky,

Toto je moja osobná skúsenosť s ktorou sa nemusíte stotožňovať, ale práve tohto chalana spolu s jeho týmom si veľmi vážim, nakoľko boli ochotní nezištne pomôcť a ich slová neostali len v útrobách kaviarne. Netvrdím, že s nimi súhlasím vo všetkom, ale jedno viem isto..Sú to ľudia s ktorými sa dá diskutovať a sú prístupní názorom iných.

Mám takú myšlienku, skúsme sa upokojiť, nehrotiť situáciu a len zodpovedne voliť.