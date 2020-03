Konečne minister s budúcnosťou

Žijeme v situácií, ktorá je pre nás všetkých nová. Takmer všetky oblasti nášho života postihla táto nepekná pandémia. Ako človek pohybujúci sa roky v oblasti školstva kvitujem, že na pozíciu ministra školstva zasadol pán Gröhling.

Už nejaký ten týždeň v našej gubernií šarapatí vírus COVID-19. Ako človek, ktorého poslaním je pomáhať cítim medzi ľuďmi dosť veľa porozumenia, spolupatričnosti a kopec javov, ktoré nám nie sú bežne vlastné. Samozrejme nemám na mysli Kičurové byty, či chrapúnske zlodejiny v čase, keď nám ide možno až o život.

(OH)

Okrem sledovania dennodenne nových všeobecných informácií, špeciálne sledujem kroky nového ministra školstva.

Nechcem byť kritický, no musím priznať, že s bývalou ministerkou školstva to bolo jedno trápenie. Nie len pre mňa ako človeka spravujúceho "Malú školskú reformu", ale so stretnutí so stovkami riaditeľov škôl, či pedagógov si dovolím poznamenať, že aj pre nich. Doplatili na to naše deti. Čo bolo, bolo, teraz skúsme nájsť to podstatné, to čo je v nás.

Kašlime na hádky. Konečne má, podľa mňa Slovensko ministra školstva, ktorého si zaslúži a potrebuje.

Je to už pár rokov ako sledujem názory, činnosť nového pána ministra. Veľmi sa mi pozdáva jeho práca v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Teraz má možnosť svoje vízie pretaviť do skutočnosti a pomôcť tak plošne.

Braňo je človek, ktorý nežije v minulom storočí, ale tuší a vie, čo dnešná mládež potrebuje.

Inovácie, vzory, slobodu. Ak by som bol pesimista, tak napíšem, že aj kebyže nič robí bude lepší ako všetci ministri pred ním. Som však optimista a verím, že sa naňho môžeme spoľahnúť.

Sami dobre vieme, že perspektíva montážnej dielne Európy sa už dnes ukazuje ako nesprávna.

Treba pripraviť dnešnú mládež na dobu, ktorá je, príde.

Dúfam, že táto kríza, ktorú nám spôsobil vírus, čo najskôr pominie a budeme sa môcť pustiť k budovaniu školstva, ktoré bude motivovať učiteľov, žiakov. Rovnako spokojní budú aj rodičia a neskôr celé Slovensko. Viem, že to nebude za deň, rok, ale som presvedčený, že práve školstvo na čele s Braňom Gröhlingom urobí radikálny krok smerom k modernej Európe.