Potkanom ešte tečú sliny, no život v NAKA ich zabíja

Rok 2020 a konečne zlodeji si kryjú putá sakami, kabátmi. Čo sa dlho tušilo, písalo sa o tom, konečne sa deje. NAKA má voľné ruky a oligarchov, parazitov takmer denne odchytáva ako škodnú zver. Pevne verím, že to pôjde ďalej.

Myslím, že veľká väčšina ľudí sa celkom teší, keď vidí ako sudcov, oligarchov, či vysokých štátnych úradníkov odvážajú do väzby. Áno je to tešenie sa cez slzy, kam sme to dospeli.

Kto má prachy ten má moc, ten má deň aj noc. Som presvedčený, že toto končí.

Začali roky nádeje. Vôbec netvrdím, že súčasná vláda je ideálna, ale čo verím, že je protikorupčná.

Ešte pred polrokom by Kičurovi pozreli papiere a kopli to pod stôl. Koľko tu máme takých Kičurov?

Možno aj tisíc a k tomu kvázi podnikatelia nasatý na štát, mestá atď...Tie drahé haciendy, limuzíny, vily po svete...nadrapení pajáci a šlapky.

Keď si predstavím, že súdy rozhodovali podľa toho kto viac dal, keď si predstavím, že oligarchovia riadia/riadili políciu, prokuratúru, súdy...Chráň nás Boh!

Je len na nás ako sa budú veci ďalej posúvať.

Mňa to už prestalo baviť a skúsenosti v rámci podnikania, či fungovania úradov, orgánov opisujem kompetentným.

Pridajte sa a verme, že naozaj pri spravodlivých procesoch padne,

komu padnúť má.

Snáď sa dožijeme toho, že nás nebudú politici otravovať každý deň svojimi vlastnými problémami, ale budú riešiť problémy, ktoré trápia Slovensko.

Ľadoborec sa rozbieha!