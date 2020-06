Školy a žiaci z Malej školskej reformy letia do úspešného sveta

Je to už 6 rokov ako som vymyslel myšlienku venovať sa mládeži. Veľmi ma mrzelo, prečo a načo chodí určité percento žiakov študovať na univerzity. Nepomohli sebe, ani nášmu štátu. A tam to celé začalo,

Stovky hodín strávených debatami s absolventmi univerzít, či žiakmi stredných škôl ma vždy bavili, no často krát ranili.

ísť študovať len kvôli titulu niečo ľahké, málo perspektívne a to len preto, že mali strach z niečoho iného, čo sa im zdalo ťažšie ma priviedli k myšlienke urobiť "Malú školskú reformu".

To znamená dať študentom skúsenosť s niečím, čo sa na prvý pohľad mohlo zdať ťažké.

Viedlo nás to k založeniu OZ HARPÚNA, cez ktoré sa nám podarilo nájsť odborníkov z praxe a zapojiť ich do vyučovacieho procesu. Okrem odborníkov (programátori, genetici..) sme pridali aj novú vyučovaciu metódu EduScrum, kde sa učiteľ zmenil na kouča a žiaci pracovali samostatne. Aby to nebolo málo "inovovali" sme aj osnovy a to tak, aby žiaci dospeli k niečomu pre nich pútavému. Išlo napríklad o naučenie sa programovať v jave, vytvoriť a nahrať do mobilného zariadenia jednoduchú aplikáciu, či urobiť reálnu GMO v certifikovanom laboratóriu.

Projekt funguje a prináša stanovené ciele. Cez ruky nám prešlo tisíce žiakov a to hlavne na stredných a základných školám v Bansko-Bystrickom, Trnavskom, Košickom, Žilinskom samosprávnom kraji, ako aj v mestách ako Nitra, Trnava, Prešov a iných.

Doba si pýta viac a preto je potreba, aby podpornú ruku podalo aj ministerstvo školstva na čele s ministrom s veľkým potencionálom Braňom Grohlingom.

Kvôli nepríjemnej pandémií Korona vírusu sa posledné mesiace učili online, čo išlo ako "po masle", no práve táto pandémia zanechala veľké straty na strane zriaďovateľov od ktorých je výučba závislá.

Absolvovali sme niekoľko vyhodnotení a záujem o projekt pretrváva, ba dokonca rastie. Nikde sme nenatrafili na nejaký závažnejší problém a to aj napriek tomu, že sa jedná o dosť náročnú formu, aspoň na začiatku. Samozrejme vyskytli sa od jedincov názory, že absolvovanie našej výučby nebolo pre nich to pravé orechové.

Naposledy sme mali stretnutie s riaditeľmi, vyučujúcimi zo škôl v Trnavskom samosprávnom kraji (viď foto), kde sme vyhodnotili aktuálny školský rok. Stretli sme sa s veľmi pozitívnym ohlasom a dovolím si neskromne povedať s obrovským záujmom pokračovať. Nerád by som opomenul aktívny prístup vedenia kraja, na čele s predsedom pánom Viskupičom.

Vyhodnotenie aktuálneho školského roka (OH)

Rovnako pri zisťovaní záujmu zo strany škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, sme sa dostali k pekným číslam.

Stále viac si spoločnosť uvedomuje, že práve mládež, je dôležitá pre budúcnosť sebavedomého Slovenska, ktoré čochvíľa skončí ako montážna dielňa EÚ.

Budúcnosť sa týka nás všetkým, lebo ako povedal klasik...všetci v nej strávime zvyšok nášho života.

Flexibilita, komunikačné schopnosti, sebavedomie, samostatnosť a vedomosti, sú alfa a omega toho čo príde.

Držme si palce!