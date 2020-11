Mafia nechodí po horách - nelegálna skládka Žitavce a účet za azbest vyše 1,3 milióna

Hydra je v gréckej mytológií netvor s hadím telom a deviatimi dračími hlavami. U nás na Slovensku má ešte viac hláv a poslúcha moc peňazí. Je to už pár mesiacov ako som sa pustil do boja ....

Ale k veci -

V procese vyšetrovania nelegálnej skládky v katastri obce Žitavce (link na konci článku), za ktorú je vyšetrovaný aj sám starosta obce Stanislav Strieška, došlo k výraznému posunu. Po vyše roku bolo policajnými vyšetrovateľmi z Nitry ukončené stanovenie výslednej škody, a znalcom vyčíslená škoda presahuje 1,3 milióna EUR. Treba upozorniť že táto stanovená suma zodpovedá iba za novo navezený odpad, vyvezený údajne so súhlasom obce Stanislavom Strieškom. Súdny znalec teda na základe rozboru zloženia nelegálnej skládky vedel určiť približné množstvo novo navezeného stavebného odpadu, ktorý presahuje 4540,09 ton. To čo hodnotu škody vyrázne navýšilo je kontaminácia azbestom, ktorý sa nachádzal vo všetkých odobraných vzorkách. Azbest v pevnej forme je síce neškodný, no pri jeho odstraňovaní zo skládky a pri jeho manipulácii, sa tieto azbestové čiastočky dostávajú do vzduchu, preto si odstránenie tejto ekologickej pohromy vyžaduje prácu vo vysokom bezpečnostnom režime, čo budúce odstránenie nelegálnej skládky veľmi predražuje.

Čo poviete? Nelegálna skládka a niekto údajne povolí vyviesť tam celú zbúranú halu …

Podotýkam, že nákladné autá vyvážajúce tento odpad na skládku boli hneď zadokumentované políciou. Oznamovateľ odvtedy znáša ataky zo strany starostu, ktorý dáva trestné oznámenia ako na bežiacom páse.

Na skládke (R.H.)

Výrazný posun vo vyšetrovaní bol zaznamenaný, keď sa o celú vec začalo zaujímať ministerstvo životného prostredia, nakoľko existovalo vážne podozrenie, že kontakty starostu, ktorý kandidoval za stranu blízku nitrianskemu oligarchovi, mu umožnia celý proces vyšetrovania obštruovať a snažiť sa celú kauzu ututlať. Ministerstvo životného prostredia po oboznámení zo situáciou poverila svojho poradcu, reportéra Zelenej Linky pána Miloša Majka, aby predniesol na najbližšom obecnom zastupiteľstve záujem ministerstva životného prostredia o túto kauzu, a v spolupráci s obecnými poslancami zaradil mimoriadny bod do schôdze, ktorého výsledkom by bola kontrola postupu obce v tejto veci, dištancovanie sa od podobných aktivít, prípadne nariadiť osobám ktoré túto situáciu zapríčinili vyvodiť osobnú zodpovednosť.

Občiansky aktivisti z okolia obce Žitavce, spolu s oznamovateľom nelegálnej skládky a pánom Milošom Majkom sa dostavili na najbližšie obecné zastupiteľstvo v Žitavciach, konaného dňa 29.10.2020 (Oznam o rokovaní, resp. program nebol zverejnení, čím sa “vykašľalo” na zákon o Obecnom zriadení, ktorý to jednoznačne prikazuje zverejniť na úradnej tabuli a web stránke obce). Po úvodnom predstavení p. Majka a predložení mimoriadneho bodu do programu schôdze dostali poslanci šancu ukázať ako im záleží na boji s envirokriminalitou vo vlastnej obci. Žiaľ hlasovanie o zaradení bolo neuspešné kvôli hlasom poslancov Romana Hegedúša a Elišky Matúškovej ktorí týmto znemožnili prejednanie nelegálnej skládky v riadnom rokovacom bode. Vysvetlenie poslancov, že bod do programu nezaradili z dôvodu, že o ňom neboli dopredu informovaní a naň pripravení, v takejto závažnej veci jednoducho nemôže obstáť, nakoľko závažnosť celej situácie by v poslancoch mala vyvolať bezpodmienečný záujem spraviť všetko preto aby sa aj zo strany obce spravilo všetko preto aby sa celá kauza čo najskôr prešetrila. Obecné zastupiteľstvo totiž v rámci tohto mimoriadneho bodu mohlo poveriť obecnú kontrolórku, ktora sama namietala, či zo strany obce existujú nejaké dokumenty povoľujúce vývoz odpadu firme Švec s.r.o., prípadne preveriť pochybné účtovné transakcie za tieto nelegálne služby. Nič z toho sa však nestalo práve kvôli spomínaným poslancom Romanom Hegedúšom a Elišky Matúškovej a aj hlavnej kontrolórky Dominiky Záhorskej rod. Matúškovej ktorá samotný bod nechcela zaradiť do programu.



Je úplne namieste sa pýtať, či aj uvedení poslanci boli do nelegálneho vývozu odpadu nejakým spôsobom zapojení, či iba zo strachu pred starostom sa báli hlasovať, alebo mali z nelegálneho vývozu aj osobný prospech. Zápisnica z uvedeného zastupiteľstva však môže poslúžiť policajným vyšetrovateľom a pozrieť sa aj na uvedených poslancov, prípadne ich požiadať o svedeckú výpoveď v tejto veci.

Uvedení poslanci dokonca neprijali návrh p. Majka po záverečnej diskusii, na ktorej sa prejednalo viacero detailov z tejto problematiky, aby zvolali bezprostredne mimoriadne zastupiteľstvo na ktorom by sa nelegálna skládka mohla opätovne prejednať, čím v podstate vyjadrili nevôľu túto vec zo strany obce nejako riešiť. Starosta obce sa k uvedenej problematike vôbec nechcel vyjadrovať a chce počkať na výsledky vyšetrovania.

Podľa našich zistení pán Poslanec Roman Hegedúš vraj pracuje pre firmu Dexis, ktorá sa taktiež na vývoze nelegálneho odpadu na predmetnú skládku podieľala.

Stanovenie výšky škody znaleckým posudkom sa napriek tomu považuje za dôležitý bod v rámci vyšetrovania, a keďže škoda presahuje 500 000 eur, prípad bude musieť byť presunutý na krajskú prokuratúru. Táto suma pritom zväčšuje aj trestné sadzby v jednotlivých trestných činoch, ktoré mohli v tejto kauze vzniknúť, pričom sa v určitých prípadoch jedná už o obzvlášť závažné zločiny, ktoré prípadným odsúdeným osobám neumožňujú ani podmienečné prepustenie.

Snaha o ututlanie celej kauzy môže byť teraz o to väčšia a my ako aktivisti oceňujeme, že sa ministerstvo životného prostredia rozhodlo v rámci svojich kompetencii nad celou kauzou dohliadať.

Pripájam aj link na blog, ktorý poukazuje na históriu, vznik tohto problému -

natáčanie reportáže (O.H.)